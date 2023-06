Stabilitatea globală se joacă în Asia-Pacific Regiunea Asia-Pacific a fost epicentrul creșterii economice și al influenței strategice, schimband treptat dinamica puterii mondiale. Avand in vedere provocarile actuale la adresa dominației tradiționale a statelor occidentale, acest mediu in schimbare ridica intrebari interesante cu privire la viitorul stabilitații globale. Ascensiunea Chinei se evidențiaza ca fiind cel mai important factor al acestei dinamici, subliniaza […] The post Stabilitatea globala se joaca in Asia-Pacific first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul nord-irlandez Ray Stevenson, care joaca rolul lui Volstagg in filmele cu Thor, un legionar in serialul ”Roma” si care urma sa fie capul de afis al viitorului serial Star Wars Ahsoka, a murit duminica in Italia, unde filma aceasta noua productie, la varsta de 58 de ani, potrivit news.ro.Rude…

- Ultima etapa a play-out-ului din Liga 1 a stabilit care vor fi cele doua echipe care evita retrogradarea directa in eșalonul secund. Astfel, UTA Arad și FC Argeș vor evolua in barajul de menținere/promovare. In 4 meciuri pe banca lui UTA, Mircea Rednic a reușit sa obțina 8 puncte, sa termine pe locul…

- Cu toții am fost martorii unei perioade tulburi și instabile in ceea ce privește economia globala. In aceste condiții, mulți investitori cauta alternative pentru a-și proteja investițiile, iar piața criptomonedelor a fost una dintre opțiunile preferate. Cu toate acestea, o intrebare importanta care…

- Turdenii reclama starea deplorabila a Parcului Central. Locuri de joaca murdare și deteriorate, banci rupte, coșuri de baschet lipsa și multe altele. Locuri de joaca scorojite și pline de murdarie de pasare, un coș de baschet lipsa la terenul de sport, banci rupte. Bine acum e și vina celor care și-au…

- Mihai Rotaru, finanțatorul de la CS Universitatea, i-a dat replica lui Marcel Pușcaș, președintele rivalei din oraș, FCU, care lansase o sageata in direcția echipei sale. Un nou episod in rivalitatea dintre echipele craiovene de pe prima scena, CSU și FCU Craiova, s-a consumat astazi. Mihai Rotaru,…

- Beijingul pare pe deplin conștient ca razboiul prin procura purtat de NATO impotriva Rusiei in Ucraina nu poate fi disociat de lupta dusa de Statele Unite contra megainițiativei sale globale „O Centura, un drum”. Chiar daca da senzația ca este de partea r

- Liderul REPER, fostul premier Dacian Ciolos, afirma, marti, ca ”PSD, PNL si UDMR joaca democratia la ruleta”, referindu-se la ”jocul coalitiei in comisia juridica din Parlament”, anunța news.ro.”Stabilitatea guvernamentala atat de laudata de presedintele Iohannis pare sa fie garantata, de fapt, de…

- Directorul general al FMI si-a reiterat punctul de vedere ca 2023 va fi un alt an provocator, in care cresterea economiei globale va incetini sub 3% din cauza cicatricilor cauzate de pandemie, razboiului din Ucraina si inaspririi politicilor monetare. Chiar si cu o perspectiva mai buna pentru 2024,…