Parlamentarii din Sri Lanka l-au votat miercuri pe fostul prim-ministru Ranil Wickremesinghe in funcția de președinte dupa ce Gotabaya Rajapaksa a fugit din țara și și-a dat demisia in urma protestelor uriașe provocate de criza economica cu care se confrunta srilankezii. Wickremesinghe a caștigat lupta pentru șefia țarii in fața lui Dullus Alahapperuma, un disident […]