Doua persoane au murit si alte peste 2.000 au avut de suferit in urma vantului puternic si a ploilor torentiale care au afectat in acest weekend Sri Lanka, a anuntat luni centrul national pentru gestionarea situatiilor de urgenta, citat de agentia Xinhua. Departamentul de Meteorologie din Sri Lanka a emis avertizari de ploi torentiale, valabile si in urmatoarele zile, dupa ce o depresiune aflata deasupra zonei de sud-est a Golfului Bengal s-a intensificat si s-a transformat intr-o furtuna ciclonica severa. Centrul pentru gestionarea situatiilor de urgenta din Sri Lanka a emis avertizari care vizeaza…