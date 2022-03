Square 7 Properties anunță deschiderea a trei noi parcuri de retail până la sfârșitul anului Planurile de investiții ale companiilor din retail și logistica nu se opresc din cauza pandemiei și a razboiului din Ucraina. Grupul Square 7 a anunțat ca va continua sa iși dezvolte portofoliul prin creșterea numarului de parcuri de retail din Romania. Square 7 Properties are o experiența de peste 15 ani pe piața din țara noastra și se evidențiaza prin serviciile sale de dezvoltare, administrare, facility și property management ale parcurilor de retail. Modelul de business al parcurilor de retail are ca atuuri ancorele de food, locurile de parcare in aer liber și accesul direct in magazine. Planurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

