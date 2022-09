Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza energetica, au aparut ingrijorari cu privire la desfașurarea cursurilor la iarna. Elevii nu vor sta acasa in sezonul rece, iar școlile nu se vor inchide din cauza facturilor la energie, ne asigura Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației a convocat toți inspectorii școlari generali pentru…

- Romania condamna cu fermitate anuntul presedintelui rus Vladimir Putin cu privire la urmatorii pasi ai Rusiei in ceea ce priveste continuarea escaladarii razboiului din Ucraina, a scris presedintele Klaus Iohannis, miercuri, pe Twitter.

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, miercuri, o prima reactie dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin privind mobilizarea rezervistilor. „Ne mentinem atitudinea echilibrata si vom continua sa analizam cu calm evolutia situatiei impreuna cu aliatii nostri”, a spus seful Executivului, precizand ca isi…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma intr-o postare pe Facebook ca bugetul pentru bursele elevilor este in anul 2022 de 5 ori mai mare decat in anul 2020. El mai spune ca toti elevii care au nevoie de sprijin din perspectiva socio-economica sau medicala primesc anul acesta burse sociale in…

- ”Ministerul Agriculturii si dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022”, precizeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta anuntul cancelarului german Olaf Scholz, care sustine ca Romania indeplineste conditiile pentru aderarea la spatiul Schengen. El spune ca este „un obiectiv strategic al tarii mele, care in mod clar indeplineste toate criteriile tehnice”.

- Schimbarea uriașa din noul an școlar 2022/2023! Pe 24 august s-au incheiat dezbaterile publice cu privire la noua lege a educației. Dar asta nu inseamna ca s-au terminat discuțiile dintre Sorin Cimpeanu și ceilalți factori din sistem. Printre discuțiile avute astazi s-au stabilit viitoarele norme de…

- Astazi, președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a declarat ca va mai candida pentru inca un mandat in fruntea instituției. Declarația a fost facuta in contextul in care, in ultima perioada, a constatat ca exista mai multe atacuri la adresa sa, din diferite medii, semn ca este incomod…