Stiri pe aceeasi tema

- Presa mondena din Anglia vuiește. Decizia luata de prințul Harry și Meghan Markle, dupa zvonurile privind un eventual divorț. „Aceasta perioada din viața lor a ajuns la sfarșit, pentru ca nu mai au nimic de spus”, a declarat o sursa din Casa Regala britanica. Afla in randurile de mai jos ce se intampla,…

- Aproape 100.000 de euro va costa noua tabela electronica de marcaj de pe Stadionul „Emil Alexandrescu”. La licitație s-au prezentat doua firme, din Ilfov și Iași. Prețul cel mai mic este un criteriu de departajare a ofertelor Primaria Iași o demarat licitația pentru dotarea Stadionului „Emil Alexandrescu”.…

- PROBLEME… Zeci de procese au fost inregistrate, in ultima luna, pe rolul Judecatoriei Vaslui privind executarea silita, iar unul dintre ele vizeaza și Serviciul de Ambulanța Județean Vaslui. Motivul pentru care s-a ajuns la aceasta situație il reprezinta refuzul instituției de a pune in aplicare o hotarare…

- Misiune „speciala” cu ambulanța la Iași, dupa ce au fost incarcați mai mulți saci de cartofi in loc de pacienți pe targa. Angajații de la Serviciul de Ambulanța Județeana (SAJ) Iași au crezut ca vor trece neobservați, insa oamenii le-au remarcat „urgența” In data de 17 martie 2023, la Piața CUG a fost…

- Pregatirile sunt intense in Marea Britanie, asta pentru ca pe 6 mai va avea loc incoronarea regelui Charles al III-lea. Palatul Buckingham a anunțat ca prințul Harry va participa la ceremonie, insa Meghan Markle va fi prezent la eveniment.

- INCREDIBIL…Coordonate de Serviciul de Criminalitate Economica Iasi, perchezitiile au vizat, in special, magazinele din tara ale firmei Bismoil Kitchen, firma condusa de moldoveanul Mihai Saran. Acuzatiile sunt legate de faptul ca sute de oameni au fost inselati de aceasta societate comerciala, specializata…

- EXTINDERE… Conducerea Aquavas Vaslui a semnat, joi, contractul de executie a lucrarilor de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare in comunele Muntenii de Sus, Tanacu, Valeni si Feresti. Contractul, in valoare de peste 107 milioane lei, se va derula pe o durata de 56…

- MODIFICARE… Sute de vasluieni, proprietari de terenuri, s-au adresat instanțelor in ultimii ani pentru a obține incetarea contractelor cu cei carora le-au dat pamantul in exploatare, ca urmare a neplații arendei. Pentru protejarea investițiilor facute in terenuri, printr-o propunere legislativa ce urmeaza…