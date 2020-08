200 dintre turiștii care s-au bucurat de vacanța la malul marii in primul weekend al celei mai calduroase luni au beneficiat de avantajele oferite de specialiștii de la Skinmed Clinic și Bioderma – fotoprotecție avansata pentru intreaga zi, asistența medicala și screening-ul alunitelor grație dermatoscopiilor gratuite, oferite tuturor celor preocupați de calitatea pielii lor și... Read More Post-ul Sportivul Alex Stoica s-a relaxat la cea mai sigura plaja din Mamaia apare prima data in TaBu .