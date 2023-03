Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei Acțiunea de depistare a tuberculozei, prilejuita de Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei, desfașurata la sediul Dispensarului PNF Pitești, in perioada 20.03-23.03.2023, s-a bucurat de un real succes in randul populației. 107 persoane s-au prezentat pentru evaluare. Dintre acestea, 25 au primit recomandare de radiografie toracica (pulmonara) și examen […] Articolul Spitalului Judetean de Urgenta – Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei apare prima data in Observator de Argeș .