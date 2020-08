Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Musta, medicul coordonator al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babeș" din Timișoara spune ca, deocamdata, situația este sub control, in ciuda creșterii numarului de noi infectari cu SARS COV-2, dar, daca lucrurile evolueaza la

- Virgil Musta, medicul coordonator al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babeș" din Timișoara, atrage atenția in continuare asupra pericolelor coronavirusului. Amenințarea este cat se poate de reala, transmite raspicat medicul.

- De astazi, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara are un nou director medical, in persoana medicului Diana Manolescu. Dr. Diana Luminița Manolescu este medic specialist radiolog, asistent universitar la UMF „Victor Babeș” din Timișoara și lucreaza in laboratorul…

- Colectivul medical de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara a organizat astai o acțiune prin care a dorit sa mulțumeasca ziariștilor pe care ii vad aproape zilnic. Astfel, medicii au oferit jurnaliștilor diplome de apreciere și le-au mulțumit pentru contribuția…

- Spitalele declarate COVID in perioada pandemiei SARS-CoV-2, din Timisoara, si in care a fost restrictionat accesul pacientilor non-COVID, isi vor relua activitatea, de joi, si pentru cazurile clinice obisnuite de dinainte de starea de urgenta, primul fiind Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes",…

- Timp de mai bine de doua luni, Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara a ingrijit doar pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Cum numarul pacienților cu coronavirus a fost in scadere la nivel național, de mai multe zile, iar in Timiș…

- 300 de combinezoane, 230 de perechi de ochelari de protecție, 1.500 de maști medicale, 1.000 de cutii cu manuși și 50 de Kit-uri SARS-CoV-2 Real Time RT-PCR cu ajutorul carora pot fi realizate 1.200 de teste pentru diagnosticarea COVID-19, au ajuns la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie…

- Prof. Dr.Cristian Oancea, director medical la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara, a afirmat ca distanțarea fizica nu a fost respectata de Sarbatorile pascale, mai mulți pacienți au fost internați in spital. Prof. Dr.Cristian Oancea a facut un apel la respectarea…