Spitalul și statuia 1. In topul decenței din aceasta campanie electorala, Iohannis și Nicușor Dan impart locul 1. N-a mai vazut nimeni doi oameni publici cu o asemenea dorința de anonimat și o atat de mare putere de lene. 2. „Doua femei au adunat bani din mediul privat pentru a construi un spital de stat." Bine, felicitari, dar […]

