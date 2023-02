Spitalul Oxxygene, unitatea medicală care ne ajută să îmbătrânim frumos și sănătos Clinica este dotata cu aparatura de ultima generație, iar cadrele medicale sunt pregatite profesional in marile centre universitare din lume. Folosind dispozitive ultramoderne, medicii pot face regenerare neuronala astfel incat tulburarile de memorie, problemele de motricitate, senzațiile de paralizie etc. sa fie evitate pana la varste cat mai inaintate. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 640 Fie ca ne place sau nu, batranețea nu ne ocolește orice am face. Odata cu inaintarea in varsta, organismul nostru sufera modificari radicale. Din punct de vedere cognitiv, procesul de imbatranire… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

