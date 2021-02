Stiri pe aceeasi tema

Motive de optimism la Cluj, incidența infecțiilor cu noul coronavirus, raportate la mia de locuitori, este in continua scadere.

In ultimele 24 de ore, 111 persoane din județul Cluj au fost confirmate cu COVID-19, dintr-un numar total de teste de 625.

Scadere importanta a ratei incidenței cazurilor de COVID-19 la nivelul municipiului Campia Turzii, unde incidența a ajuns la 2,43 cazuri la mia de locuitori.

Pe masura ce numarul de teste prelucrate scade, rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 scade si ea in Bucuresti si in cele mai afectate judete. In Capitala, rata de incidenta scade sub 6 cazuri la 1000 de locuitori pentru prima data dupa o lunga perioada. Incidenta din ziua precedenta, AICI!…

Aproape de finalul celei de-a patra saptamani de carantina la Gherla, rata de incidența a cazurilor de Covid-19 a scazut pana la valoarea de 5,43 la 1000 de locuitori, la data de 30 noiembrie. Scadere se inregistreaza și la Dej – 5,77, dar și la Cluj – 7,48 cazuri la mie. știre in curs de …

Spitalul Municipal Turda a emis un buletin informativ privind activitatea din perioada 20-26 noiembrie.

- Pana astazi, 27 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 457.848 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 326.657 de pacienți au fost declarați vindecați, anunta Grupul de Comunicare Strategica.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca, in prezent, autoritatile se asteapta ca numarul cazurilor de COVID sa creasca, adaugand, insa, ca in masura in care noile masuri aprobate de Guvern vor fi aplicate corect, peste 30 de zile este asteptata o scadere a…