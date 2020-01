Spitalul Militar va fi extins cu un pavilion nou care va avea patru etaje (Social)

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" Constanta are o istorie complexa, iar locuitorii din Constanta pot apela cu incredere la serviciile oferite de unitatea medicala. Actualul comandant al spitalului, col. dr. Aurel Trana, a povestit ca in ultimii ani a avut loc o evolutie cu privire…

- Astazi, 19.01.2020, incepand cu ora 11:OO, Clubul Studentilor din Targoviste gazduiesteConferința Extraordinara a Organizației PSD Dambovița. Social-democratii damboviseni isi aleg o noua conducere.Lupta interna din PSD Dambovita este una destul de dura . Pesedistii au de ales intre echipa …

- Pe strada Brest din municipiul Constanta va fi ridicat un lacas social S P 2etaje. Pe data de 17 decembrie, Primaria Constanta a emis pentru Parohia "Sfanta Mare Mucenita Ecaterinaldquo; certificatul de urbanism 4612 . Actul presupune "Modificare de proiect autorizat cu AC nr. 974 din 01.07.2014 si…

- Spitalul de Copii Brasov are o Unitate de Primiri Urgente mai mare. UPU are acum un izolator si o camera de resuscitare! Miercuri (4 decembrie 2019) a fost inaugurata Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului de Copii Brasov, extinsa, reparata și igienizata in urma unei investiții…

- Licitatia pentru continuarea lucrarilor de realizare a centurii ocolitoare a municipiului Targu Jiu a fost anulata de Guvernul PSD, sustin, intr-un comunicat de presa remis, marti, reprezentantii PNL Gorj. Acestia ii acuza pe social-democrati ca "au mintit oamenii ca vor fi finalizate mai multe pasaje…

- „Brasov, oras din poveste“: Bradul din Piata Sfatului se aprinde pe muzica Unison, a Filarmonicii si a Operei! Municipalitatea a stabilit programul pentru „Brasov, oras din poveste“, cap de lista pentru evenimentul din 1 decembrie, cand se va aprinde bradul din Piata Sfatului si iluminatul…

- NICIO SANSA… Liberalii lui Orban isi manifesta, din primele zile de la preluarea mandatului guvernamental!, antipatia pe care o manifesta fata de alesii social-democrati. Ne-o demonstreaza atitudinea noului premier Orban, caruia primarul PSD al comunei Falciu, Neculai Moraru, i-a cerut un sprijin financiar…

- Cristian Tudor Popescu considera ca PSD este intr-o situație fara precedent, iar Viorica Dancila adopta atitudinea lui Ceaușescu a „ținutului bine in șa”. In ceea ce privește regenerarea electorala a social-democraților, CTP spune ca aceasta depinde exclusiv de prestația la guvernare a PNL. Zile importante…