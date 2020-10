Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca cei de la Spitalul de boli Infecțioase „Victor Babeș” nu mai fac fața solicitarilor din ultima perioada, Spitalul județean Timișoara va prelua bolnavii de Covid-19, scrie Agerpres.Managerul Spitalului Judetean Timisoara, Raul Patrascu, a anuntat, duminica seara, ca, pe fondul cresterii semnificative…

- Șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului “Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, avertizeaza ca nu mai exista locuri la Terapie Intensiva iar daca o persoana face o forma severa de COVID-19 nu va mai putea fi tratata. Acesta spune ca este important ca lumea sa nu se imbolnaveasca. "Accentuez…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru spune ca recent a fost facuta o evaluare a mortalitații provocata de coronavirus care arata “ca nu suntem chiar așa de sus”. ”Mortalitatea am evaluat-o in toata aceasta perioada. Chiar erau discutii ca in ultimele 2-3 saptamani avem o mortalitate crescuta, mai mare decat…

- Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș, se arata ingrijorat de noile manifestari provocate de infecția cu noul coronavirus. Medicul atrage atenția ca au aparut simptomatologii neuropsihiatrice care pana acum nu erau evidențiate la pacienții COVID. Aceștia au tulburari…

- Acesta se deruleaza sub coordonarea medicului Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase a spitalului Victor Babeș din Timișoara. O echipa de specialiști din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, in colaborare cu Fundatia de Ajutor Medical Profilaxis și cu sprijinul…

- CHIȘINAU, 9 aug - Sputnik. Alte 217 cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, informeaza Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale printr-un comunicat. Doua cazuri sunt de import, unul din Romania și altul din Irlanda. © Photo : Facebook / Ministerul…