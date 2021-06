Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in jurul orei 11, un echipaj SMURD, o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj de descarcerare, precum si salvatori din cadrul Detasamentului de pompieri nr. 1 Ploiesti au ajuns la Manesti, pentru a acorda primul ajutor soferului unui autoturism care intrase intr-un stalp. De asemenea,…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu angajeaza prin concurs un numar mare de medici. Este vorba de 12 posturi de medici specialiști care in momentul de fața sunt toate vacante. Posturile sunt la urmatoarele secții din unitatea medicala: Psihiatrie acuți, Oftalmologie, Radiologie și imagistica…

- O fetița, in varsta de patru ani, a ajuns joi dupa-masa la spital dupa ce a fost lovita de o mașina in Bengești-Ciocadia, in județul Gorj. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca un tanar, de 29 de ani, din comuna Telesti, in timp ce conducea o autoutilitara…

- O tanara este anchetata de poliție, dupa ce a furat bunuri dintr-un supermarket din Motru. Polițiști din Motru au fost sesizati de un barbat de 44 de ani, din municipiu, ca la data de 6 mai, persoane necunoscute ar fi sustras dintr-un supermarket, de pe raza localitații, mai multe sticle cu bauturi…

- Un incident violent petrecut in urma cu doi ani la o banca din județul Gorj s-a soldat cu trimiterea in judecata a directorului. Pus sub acuzare pentru purtare abuziva, barbatul a fost gasit vinovat și condamnat la inceputul acestei luni intr-o prima instanța la șase luni de inchisoare cu suspendare.…

- Patru arhitecți și-au depus dosarele la concursul pentru postul de arhitect-șef al Timișoarei. Unul dintre ei a fost descalificat, pentru ca nu avea destui ani de experiența. Au ramas trei in cursa, dar doi au cerut sa ramana anonimi. Ar fi vrut și la concursul pentru postul de arhitect-șef al capitalei.

- Este nevoie urgent de medici pentru copiii cu dizabilitați din Targu Jiu. Este vorba de Centrul de asistența a copiilor cu dizabilitați din municipiul Targu Jiu. Unul dintre medici s-a pensionat recent. Totodata, al doilea medic ar putea sa se pensioneze. Din acest motiv, a fost luata decizia de catre…

- Postul de Director executiv al Direcției Economice din primaria Aiud a fost in sfarșit ocupat: Concursul a fost organizat de 13 ori Postul de Director executiv al Direcției Economice din primaria Aiud a fost ocupat dupa ce concursul a fost organizat de 13 ori. „Concursul de recrutare organizat de Primaria…