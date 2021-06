Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va permite accesul in salile de nasteri a tatilor copiilor sau a apartinatorilor femeilor gravide, in prezent lucrandu-se la un regulament pe baza caruia se va putea realiza acest lucru, a anuntat, miercuri, conducerea institutiei. „Este o recomandare din partea Institutului National de Sanatate Publica (INSP) in ceea […] Articolul Spitalul Judetean de Urgenta va permite accesul tatilor in salile de nasteri apare prima data in Mesagerul de Covasna .