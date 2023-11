Spitalul “Dr.Caius Tiberiu Spârchez” din Zărnești urmează să fie modernizat Primarul din Zarnesti anunța investiții importante in sanatate. Orașul Zarnești, in calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 956 din 09.02.2021 pentru proiectul finantat prin POIM 2014-2020-”Cresterea siguranței pacienților in structuri spitalicești publice prin reabilitarea, modernizarea și extinderea instalației de detecție, semnalizare si alarmare incendii, a infrastructurii de fluide medicale si a instalațiilor electrice si de ventilare si tratare a aerului pentru cladirea spitalului Dr. Caius Tiberiu Sparchez”, are in derulare procedura de achiziție pentru lucrarile privind… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

