- Polițistul ranit in accidentul rutier petrecut pe dealul Balota a suferit rani grave și a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgența „Sfantul Pantelimon" București și are nevoie de sange pentru a supraviețui.

- Situație revoltatoare la Buzau. Spitalul județean a ramas fara cei doi medici cardiologi, iar oamenii mor pe capete. In urma cu doar o saptamana, liderii PSD se bateau cu pumnii in piept ca de la Buzau se da ora exacta in Romania. Exista o situație critica la nivelul județului Buzau, criza medicilor…

- O fetita nou-nascuta a ajuns luni seara la spital, ranita cu o foarfeca in zona capului. Mama le-ar fi spus politistilor ca de vina ar fi fost sora bebelusului, cu un an mai mare, care ar fi infipt foarfeca in capul micuței intr-un moment de neatentie al familiei, informeaza Observatornews. Bebelușa…

- Realizarea unei autostrazi care sa traverseze munții ramane marea provocare a Romaniei. Cel mai aproape de finalizare este autostrada care va lega Sibiul de Pitești, in timp ce autostrada Comarnic – Brașov are șanse minime sa fie terminata in urmatorul deceniu. Cu un preț estimat la peste 8 miliarde…

- Zilele trecute a fost realizata cea de-a opta prelevare de organe din acest an de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Familia unei paciente in varsta de 56 de ani a fost de acord cu donarea organelor, salvand astfel vietile mai multor pacienti. „Echipa ATI si de coordonare a spitalului din Iasi,…

- Cunoscutul chirurg Radu Mirica ar fi decis sa-și puna capat zilelor dupa ce ar fi avut unele probleme de natura sentimentala. Cu numai cateva secunde inainte sa se arunce in gol, acesta i-ar fi trimis soției un mesaj sfașietor, in care a incercat sa-i explice de ce considera ca sinuciderea este cea…

- In urma cu puțin timp, Alexandru Arșinel s-a stins din viața. Dupa lupte grele cu boala, se pare ca organismul sau nu a putut sa faca fața. Acesta a trecut in neființa chiar in momentul in care era internat la spital, pe Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Universitar de Urgența din București.