Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul raspunde acuzațiilor din spațiul public referitoare la controalele pe care ANMCS trebuia sa le efectueze in spitale, mai exact faptul ca controalele au fost stopate printr-o Ordonanța de Urgența data in aprilie. Unitatile medicale raportau constant, prin asumare pe proprie raspundere de catre…

- SGG, in a carui coordonare se afla ANMCS, a facut o serie de precizari in contextul discutiilor din spatiul public privind actiunile intreprinse de Autoritate in pandemie."Dificultatile cu care se confrunta unitatile sanitare din toata tara in lupta cu pandemia nu au fost straine niciun moment conducerii…

- Jurnalistul Liviu Avram scoate in evidenta faptul ca premierul Florin Citu l-a demis pe Vlad Berbecar in baza unui argument fals. Citu i-a reprosat lui Berbecar ca nu a facut nicio „evaluare” a spitalelor in acest an in conditiile in care chiar el a emis o ordonanta in care se prevede „suspendarea evaluarilor…

- Vlad Berbecar, fostul șef al Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS), demis de Florin Cițu dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța,...

- Doua demiteri sunt anunțate de premierul Florin Cițu dupa incendiul din Constanța. Prim-ministrul l-a demis pe președintele Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS) și i-a cerut primarului din Constanța sa il demita pe managerul Spitalului de Boli Infecțioase. Cițu a vorbit…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat vineri ca a cerut demiterea managerului Spitalului de Boli Infectioase Constanta, Stela Halichidis, si ca l-a demis din functie pe presedintele Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS). "Am luat doua decizii. In primul rand, l-am sunat…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat vineri ca a cerut demiterea managerului Spitalului de Boli Infectioase Constanta, Stela Halichidis, si ca l-a demis din functie pe presedintele Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS). ‘Am luat doua decizii. In primul rand, l-am sunat…

- Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), institutie publica aflata in suborninea Guvernului, face periodic o verificare ampla a serviciilor medicale oferite de...