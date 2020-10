Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat duminica seara ca secretarul de stat Raed Arafat a semnat ordinul prin care Spitalul Colentina va deveni unitate pentru pacienți COVID-19, fapt care va duce la crearea a 3-400 de locuri noi la ATI, scrie Știripesurse.roDe asemenea, prefectul a anunțat…

- Autoritațile incearca sa gaseasca soluții la aglomerarea spitalelor COVID din cel mai afectat oraș al Romaniei: București. Acolo s-au inregistrat, doar in ultimele 24 de ore, 669 de cazuri noi, iar multe dintre unitațile sanitare destinate celor cu Covid nu mai au locuri libere. Toate spitalele din…

- Specialistii spun ca imunizarea joaca un rol esential in stoparea pandemiei. Acestia spun ca este necesara imunizarea a 60-70% din populație. In acest moment, procentul este de doar 4,6%, iar in ultima saptamana s-au inregistrat peste 15.000 de cazuri de noi de COVID-19. Medicul Adrian…

- "Ne asteptam la o scadere a numarului de cazuri. Nu foarte rapida, dar va fi o scadere de la o saptamana la alta. Am simtit acest lucru in ultimele doua saptamani, dar nu am scapat de pericol. Conditiile raman aceleasi, nu in spital se transeaza aceasta pandemie", a sustinut Tataru. Raed Arafat…

- Veste buna pentru parintii din zona Grivitei - Tudor Vladimirescu - Tractorul: 100 de locuri in plus la gradinita, 50 eliberate pentru cresa ...Pentru inceput la jumatate, pana trece criza Covid Din anul scolar 2020 - 2021, Gradinita cu program prelungit nr. 11 – „Casuta bucuriei”…

- BULETIN DE PRESA 13 august 2020, ora 13.00 Pana astazi, 13 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 66.631 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 31.547 pacienți au fost declarați vindecați și 7.253 pacienți asimptomatici au fost externați la 10…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 12 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 65.177 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). IMPORTANT: 31.048 pacienți au fost declarați vindecați și 7.026 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa…

- Autoritațile din Gorj cauta soluții dupa ce saptamana trecuta bolnavii de coronavirus au fost lasați sa aștepte ore in șir pentru ca nu existau locuri la singurul spital COVID din județ - cel de la Targu Carbunești. Autoritațile au cautat o alta unitate medicala care sa preia bolnavii de COVID, dar…