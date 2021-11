Spitalele din Spania, pline de români nevaccinați. Medicii sunt disperați Personalul sanitar din provincia spaniola Castellon este ingrijorat de numarul tot mai mare de romani nevaccinati care ajung la spital, arata un reportaj al Știrilor TVR. Ingrijorarea a aparut in luna septembrie, cand datele Directiei de Sanatate Publica aratau ca 70% dintre persoanele internate in spitalele din Castellon cu Covid erau romani, iar 80% dintre acestia erau nevaccinati. Autoritatile au apelat la asociatiile romanesti, preoti si asistenti sociali pentru a-i convinge pe romani sa se imunizeze. In plus, persoanele care nu cotizeaza la sistemul de asigurari sociale vor primi un card… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

