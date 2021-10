Spionaj: NATO retrage acreditarea a 8 membri ai misiunii ruse NATO a anunțat miercuri ca și-a retras acreditarea de la opt membri ai misiunii ruse pentru spionaj și a redus la zece numarul de poziții pe care Rusia le poate acredita Alianței, scrie AFP.



"Am retras acreditarea a 8 membri ai misiunii ruse la NATO, care erau ofițeri de informații rusi nedeclarați", a declarat un oficial al Alianței.



stirea se actualizeaza

