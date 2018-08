Stiri pe aceeasi tema

- Atentat cu bomba biologica dejucat in Germania de autoritațile care au arestat o femeie, soția presupusului atacator, scriu agențiile internaționale citate de Agerpres. Femeia de 42 de ani, care este casatorita cu cetațeanul tunisian suspectat de planuirea unui atac biologic, a fost arestata pentru…

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse, informeaza Agerpres.Marti, Amaq, agentia de propaganda…

- ''Tendintele agresive ale Iranului nu trebuie doar sa fie dezbatute, ci mai degraba este nevoie de solutii urgente'', a spus Angela Merkel dupa intrevederea avuta la Amman cu regele Abdullah al Iordaniei.Germania a ramas parte a acordului privind programul nuclear iranian dupa ce presedintele…

- O coalitie a combatantilor arabi si kurzi in Siria, sprijinita de artileria fortelor franceze si americane, au inaintat duminica in ultimul bastion al gruparii jihadiste Statul Islamic in provincia Deir Ezzor (sud), informeaza AFP, citand o organizatie neguvernamentala, informeaza Agerpres.Fortele…

- Fortele aeriene irakiene au lansat o lovitura aeriana impotriva unui centru de comanda al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria, a anuntat luni televiziunea de stat irakiana citand un comunicat al...