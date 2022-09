Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova este pregatita sa faca o plata catre Gazprom pentru livrarile de gaz pentru aceasta luna, pentru a reduce temerile potrivit carora concernul rus ar putea reduce sau taia livrarile de la 1 octombrie, a anuntat, luni, vicepremierul moldovean Andrei Spinu, transmite Reuters. ”In urmatoarele…

- Rusia a gasit un inlocuitor parțial pentru piața europeana a gazului: Moscova și Teheranul au convenit sa mareasca livrarile la 15 milioane de metri cubi pe zi. Acest lucru a fost raportat de agenția de știri iraniana Fars, citand un document al acordului. Livrarile vor trece prin Azerbaidjan. Pe baza…

- Gazprom a confirmat volumele de gaz pentru luna septembrie și a extins termenul de realizare a auditului pana la data de 1 octombrie. Anunțul a fost facut deministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- „Nu s-a sistat niciun gaz la import. Subsidiara Gazprom in Romania, Wiee, nu a sistat furnizarea de gaze. Azi importam 5,3 milioane metri cubi (mc) de gaze, mai puțin cu vreo 3 milioane metri cubi fața de ziua precedenta. Probabil ca nu a fost cerere aici in Romania.”, a declarat joi pentru HotNews.ro…

- Guvernul va analiza potențiale riscuri in cazul unor limitari sau a sistarii livrarii de gaze naturale in Moldova de catre Gazprom, in perioada sezonului de incalzire 2022-2023. Sint analizate 3 scenarii in acest sens: limitarea in proporție de 35%, de 50% sau de 100%, adica sistarea integrala a contractului…

- Guvernul va analiza potențiale riscuri in cazul unor limitari sau a sistarii livrarii de gaze naturale in Moldova de catre Gazprom, in perioada sezonului de incalzire 2022-2023. Sunt analizate 3 scenarii in acest sens: limitarea in proporție de 35%, de 50% sau de 100%, adica sistarea integrala a contractului…

- Corporația rusa Gazprom va majora livrarile de gaze catre Italia de la 21 de milioane la 36 de milioane de metri cubi dupa reluarea activitații Nord Stream, a anunțat grupul energetic italian Eni. "Gazprom a anunțat ca va furniza astazi aproximativ 36 de milioane de metri cubi de gaze, comparativ cu…

- Tensiunile razboiului din Ucraina se rasfrang asupra intregii lumi, iar acesta poate fi doar inceputul unei perioade foarte instabile din toate punctele de vedere. In urma cu puțin timp, grupul energetic austriac OMV a anunțat ca Gazprom a limitat foarte tare livrarile de gaze, iar efectele negative…