Spectatorii vor putea asista la finala Europa League. Cum va fi posibil

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 9.500 de spectatori vor putea asista pe 26 mai la finala Europa League de la Gdansk, dupa ce autoritatile poloneze si-au dat acordul pentru 25% din public, a anuntat UEFA, odata cu deschiderea vanzarii biletelor, informeaza Agerpres . „Suporterii veniti din strainatate vor trebui sa se conformeze…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a anunțat, luni, odata cu deschiderea vanzarii biletelor, ca pana la 9.500 de spectatori vor putea asista pe 26 mai la finala Europa League de la Gdansk, dupa ce autoritatile poloneze si-au dat acordul pentru 25 la suta din public, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Accesul…

- Pana la 9.500 de spectatori vor putea asista pe 26 mai la finala Europa League de la Gdansk, dupa ce autoritatile poloneze si-au dat acordul pentru 25 la suta din public, a anuntat, luni, Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) odata cu deschiderea vanzarii biletelor, informeaza AFP. "Suporterii…

- "Suporterii veniti din strainatate vor trebui sa se conformeze restrictiilor si cererilor de intrare pe teritoriul polonez, deoarece nu va exista nicio exceptie", a anuntat Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal.Conform France24 , accesul pe stadion s-ar putea face pe baza unui test negativ anti-COVID…

- Autoritatile poloneze au autorizat 9.500 de spectatori pentru a asista la finala Ligii Europa, din 26 mai, de la Gdansk. Decizia este urmare a permisiunii ca 25 la suta din capacitatea stadionului sa fie ocupata, scrie News.ro. "Suporterii veniti din strainatate vor trebui sa se conformeze…

- ​Autoritatile poloneze au autorizat 9 500 de spectatori pentru a asista la finala Europa League, din 26 mai, de la Gdansk. Decizia este urmare a permisiunii ca 25 la suta din capacitatea stadionului sa fie ocupata, informeaza News.ro."Suporterii veniti din strainatate vor trebui sa se conformeze…

- Arsenal, Manchester United, AS Roma și Villarreal sunt echipele calificate in semifinalele Europa League. In penultimul act din a doua competiție intercluburi din Europa se anunța dueluri extrem de interesante, in care vor fi echipe implicate din Anglia, Italia și Spania. UEFA a anunțat programul partidelor…

- Europa League a ajuns in faza sferturilor de finala, meciurile din prima manșa fiind programate pe 8 aprilie. Potrivit cotelor antepost fixate de bookmakeri, Manchester United are prima șansa la caștigarea trofeului, urmata de Arsenal și de Villarreal. Ramane de vazut, insa, daca aceste echipe se vor…