Spectacolul Ingerul M, premiat la festivalul Seri de teatru si muzica la Pontul Euxin de la Constanta

- Cea de-a III-a ediție a festivalului „Seri de teatru și muzica la Pontul Euxin”, eveniment care se desfașoara in perioada 6-29 august, reprezinta o oportunitate pentru turiști și constanțeni de a petrece seri de vara de neuitat, in aer liber, in compania artiștilor la inceput de drum și a celor consacrați.…

