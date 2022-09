Spectacolul gazului natural Numai persoanele cu mintea foarte odihnita iși mai imagineaza, astazi, ca refuzul UE de a mai cumpara gaze rusești este o decizie 100% europeana, in consonanța cu valorile europene, oricare ar fi acelea. Vedeți, in vreme ce țarile Uniunii Europene refuza sa mai cumpere gaz de la ruși pe motiv ca Rusia a invadat Ucraina, […] Articolul Spectacolul gazului natural apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

