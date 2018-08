Spectacolele de Strada deviaza circulatia rutiera in Bucuresti, in week-end  

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul International de Teatru de Strada Bucuresti B-FIT in the Street! a anuntat programul celui de-al treilea weekend de spectacole, mizand pe o selectie de productii romanesti, un show nocturn din Spania si o instalatie interactiva...

- Spectacole mobile, spectacole fixe si ateliere sustinute de artisti din Danemarca, Slovacia, Spania, Franta, Italia, Portugalia si Romania vor fi organizate la Bucuresti, timp de patru weekenduri, in perioada 13 iulie - 5 august, in cadrul celei de a zecea editii a Festivalului International de Teatru…

- Un accident a avut loc, miercuri dimineața, in jurul orei 8.00, la m 34 al A3 București - Ploiești, in județul Ilfov, la limita cu Prahova. Evenimentul s-a produs pe sensul spre Ploiești. Potrivit Infotrafic, un autoturism s-a rasturnat ca urmare a acvaplanarii, intrand in glisiera mediana. Circulatia…

- Circulatia rutiera este oprita pe Transalpina Transalpina, cea mai înalta sosea din România. Foto: Arhiva Circulatia rutiera era oprita la ora 16:00 pe Transalpina între localitatile Tau Bistra si Oasa, din judetul Alba. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Române,…

- Mai multi militari NATO, care se antreneaza in baza de la Cincu (judetul Brasov), vor fi spectatori, in acest week-end, la doua spectacole de teatru, care se vor juca la Academia Fortelor Terestre, in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu, potrivit rectorului institutiei de invatamant…

- Aproape 13 milioane de euro este bugetul din acest an al celui mai mare festival din oras, Festivalul International de Teatru de la Sibiu, care incepe vineri si propune publicului 524 de spectacole, in perioada 8-17 iunie, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, presedintele festivalului, actorul…

- Circulația rutiera este deviata in Piața Victoriei din București Foto: gov.ro Prin Piața Victoriei din București circulația rutiera este oprita. Poliția rutiera a deviat traficul dinspre Statuia Aviatorilor și dinspre Bulevardul Lascar Catargiu. În fața Guvernului are loc…

- Artisti din 73 de tari vor fi prezenti pe parcursul a zece zile, intre 8 si 17 iunie, la cea de-a 25-a editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, a anuntat Constantin Chiriac, directorul festivalului, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta joi la Bucuresti. "De-a…