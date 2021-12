Spectacol, probleme politice, pandemie: Miss Universe 2021, o frumusețe de „cocktail”! Politica a amenințat show-ul de anul acesta al Miss Universe, in contextul in care concursul este organizat de Israel. Pandemia de COVID-19 este și ea o problema in plus, potrivit analiștilor. Astfel, s-ar putea spune ca show-ul a incercat sa raspunda totuși, prin chiar desfașurarea lui, la intrebarea „Cine mai are timp pentru frumusețe?”. In timp ce concurentele din 80 de țari au incercat sa capteze lumina reflectoarelor scenei concursului, politica și coronavirusul au știrbit stralucirea evenimentului. Competiția de duminica 12 decembrie – care la aceasta ora inca nu s-a incheiat – este a doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

