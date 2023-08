Muzicienii aleși sa iși petreaca saptamana in tabara de creație Muzicon Summer Camp au colaborat și au creat muzica noua ce va fi ascultata pentru prima data sambata, 19 august, la The Village, Buzad. In afara pieselor proaspat produse, evenimentul va aduce și seturi ale unor artiști deja consacrați, prezenți in tabara. Cei care vor […] Articolul Spectacol la Buzad cu muzicienii din tabara de creație Muzicon Summer Camp a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .