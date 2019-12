Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, ca romanii au aparat democratia "in strada, dar si in cabina de vot", precizand ca isi doreste ca cei plecati in strainatate sa se reintoarca acasa unde sa gaseasca o Romanie functionala. "Momentul Unirii continua sa ne transmita peste timp un…

- FOTO – Arhiva La data de 1 Decembrie 1918 Adunarea Nationala de la Alba-Iulia, formata din 1.228 de delegati, sustinuti de peste 100.000 de oameni din tot Banatul si Transilvania, adunati la eveniment, au adoptat o Rezolutie care a stabilit unirea tuturor romanilor din Transilvania si Banat cu Romania.…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu și primarul general al capitalei, Ion Ceban au adresat Romaniei cate un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei sale Naționale, sarbatorita in Ziua Marii Uniri a Basarabiei cu Romania, ce a avut loc la 1 decembrie 1918.

- Primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, a efectuat o vizita la Moscova , unde a avut o intalnire cu vice-ministrul rus și reprezentantul special al Președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Republica Moldova, Dmitrii Kozak. In urma intrevederii,…

- In 2019, romanii nu mai au parte de minivacanța și nici de zile libere legate de weekend pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei și pe 1 Decembrie, cand este sarbatorita Ziua Naționala. Ce zile libere mai au romanii pana la finalul anului?

- Magistrații Curții Tverskaya din Moscova, Federația Rusa, au emis din nou mandat de arestare pe numele ex-liderului Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, intr-un dosar penal, intentat pentru contrabanda cu droguri de catre un grup criminal organizat, scrie Tass.ru .

- Spectacolul „Sunt un orb” al marelui actor Horațiu Malaele va fi prezentat vineri, 18 octombrie, comunitații romanilor din New York in spațiul de teatru-studio al Institutului Cultural Roman, amenajat la inceputul anului 2019. Conceput sub forma unui monolog alcatuit din poezii și proza scurta de Emil…