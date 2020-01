Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment important, in aceasta seara, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania a organizat „Gala Libertate 89”, cu ocazia marcarii a 30 de ani de la Revoluția Romana din Decembrie 1989. Printre invitați s-a numarat și Viktor Orban, premierul Ungariei,…

- Ca in fiecare an, in ultima luna de toamna, la Brasov se desfasoara Festivalul Etnovember, eveniment ce se va derula in perioada 16 – 18 noiembrie 2019. Locurile de desfasurare vor fi cele in care au avut loc și edițiile anterioare, respectiv Aula Universitatii „Transilvania”, Bastionul…

- Festivalul Mediteranean revine la Brașov, in Zona de Agrement a Lacului Noua! Brașovenii sunt tentați sa profite de un week-end cu vreme ce se anunța frumoasa și sa vina sa guste preparate delicioase din fructe de mare, gatite chiar in fața pofticioșilor! Cei prezenți vor avea ocazia sa-și…

- Eveniment dedicat studenților piteșteni și intitulat: 1949/2019: Student in Pitesti In decembrie 2019 se implinesc 70 de ani de la declanșarea „Fenomenului Pitești”, un experiment de reeducare, care a inceput in 1949, la inchisoarea de la Pitești. Experimentul a incetat in anul 1952, iar in urma sa…

- Miercuri, 13 noiembrie 2019, de la ora 18.00, la Centrul Cultural Reduta din Brasov va fi prezentata piesa de teatru „Fagaduiala" de Friedrich Durrenmatt. Scenariul si regia au fost realizate de catre regizorul Gabriel Costea, iar distributia este asigurata de catre detinuti din cadrul Penitenciarului…

- Brasovenii sunt asteptati, sambata, 2 noiembrie 2019, de la ora 12.30, la Biblioteca Judeteana, la lansarea albumului lui Valeriu Braniste, „Diariul meu de septiman – Jurnal de licean (1885-1886)”, cu ilustratii de Felician Petru Crisan. Vorbim despre o lucrare aparte. Practic, la 5…

- Brasovenii cu pensii sub 1.000 de lei primesc 100 de lei de Craciun, in cadrul unei noi ediții a campaniei campania „Dar din suflet pentru seniori”. Din 1 noiembrie 2019 incep sa se imparta tichetele! Din 1 noiembrie 2019, seniorii cu pensii mici pot merge la Directia de Asistenta Sociala…

- Peste 30.000 de carti si autori celebri, intre 24 si 27 octombrie 2019, la Salonul Bookfest Brasov, la Aula Universitatii. Cea de a cincea editie a Salonului de Carte Bookfest este gazduita la Aula Universitatii „Transilvania“! Cea de-a V-a editie a Salonului de Carte Bookfest Brasov se deschide…