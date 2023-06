Stiri pe aceeasi tema

- Iga Swiatek (1 WTA, 22 de ani, Polonia) o va infrunta ACUM pe Karolina Muchova (43 WTA , 26 de ani, Cehia) in finala feminina de la Roland Garros 2023. Partida a inceput la 16:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. ...

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostiuk a fost invinsa de americancele Coco Gauff/Jessica Pegula, cu 6-7 (4/7), 6-4, 6-2, duminica, in optimile probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros. Ruse si Kostiuk s-au inclinat in fata favoritelor numarul doi ale…

- Nu pot sa uit gestul de o violența naucitoare al lui Djokovic, comis acum 2 ani la Roland Garros: urland ca o fiara, a „jucat” aruncarea rachetei spre tribuna, oprind mișcarea in ultimul moment, aproape sa-și scoata brațul din umar. Nu pot sa uit cum Djokovic le-a mulțumit pentru susținere suporterilor…

- Sorana Cirstea a fost eliminata marti in primul tur la Roland Garros, inclinandu-se in trei seturi in fata italiencei Jasmine Paolini, 7-5, 2-6, 6-2. Sorana Cirstea nu a prins cea mai buna zi a sa la debutul la Roland Garros și a pierdut in primul tur in fața italiencei Jasmine Paolini (53 WTA). Partida…

- A scos capul in lumea tenisului la turneul „WTA 1000” de la Madrid (a fost invinsa in optimi de Aryna Sabalenka), iar acum face senzație și la Roland Garros: Mirra Andreeva s-a calificat in turul doi, dupa ce a obținut patru victorii in doua seturi.

- Iarba, zgura și parchetul reprezinta cele trei tipuri de suprafețe pe care se pot desfașura partidele de tenis. Fiecare tip de suprafața are beneficiile și provocarile sale pentru jucatori, insa spectacolul este la cel mai inalt nivel doar pe zgura! Turneul de Grand Slam de la Paris este apogeul show-ului…

- Primele echipe calificate in semifinalele Ligii Campionilor vor fi cunoscute marți seara, dupa ce se vor fi disputat meciurile retur in confruntarile Chelsea – Real Madrid (0-2 in tur) și Napoli – AC Milan (0-1 in tur). Cu opțiunea Bet Builder de la Betano poți miza pe mai multe tipuri de pariuri din…

- Ultima zi dedicata partidelor din returul optimilor de finala in Champions League se anunța una cu adevarat grandioasa prin numele echipelor care vor intra pe teren. Real Madrid primește vizita lui Liverpool la adapostul categoricului 5-2 din tur, iar cei de la Napoli nu concep alt rezultat decat victoria…