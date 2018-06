Stiri pe aceeasi tema

- Conceptul lui Renaud Camus „Le Grand Remplecement” spune ca, in decurs de o generație, actuala populație a Franței va fi pur și simplu inlocuita de imigranții veniți din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, care sunt incurajați de o putere oculta sa colonizeze Franța, dar și celelalte țari occidentale.…

- Prestigiosul neuropsihiatru Boris Cyrulnik, desemnat de Emmanuel Macron pentru a reforma sistemul educational din Franta, vine in Romania la Conferinta de Inaugurare a Institutului “Petit Enfance”. Evenimentl va avea loc miercuri, 13 iunie, la Institutul Francez din Capitala.

- Prestigiosul neuropsihiatru francez Boris Cyrulnik vine in Romania. Boris Cyrulnik, prestigiosul neuropsihiatru desemnat de președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru a reforma sistemul educațional din Franța vine in Romania cu ocazia Conferinței de Inaugurare a Institutului “Petit Enfance” din București…

- Romania va participa cu un lot de 42 de sportivi, 21 de baieti si 21 de fete, la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori de la Gravelines, in nordul Frantei, intre Calais si Dunkerque, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Intrecerile vor incepe sambata, 26 mai, iar finalele vor avea loc duminica,…

- Astazi este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, dar a fost la un pas sa nu urmeze aceasta cale a muzicii. Carmen Serban traieste pentru muzica si toti romanii o iubesc, insa a fost aproape de nu face muzica, asta pentru ca parintii i-au interzis.

- Pensii speciale mai exista și in alte țari, dar sistemul nu este atat de extins și de costisitor. Și peste tot, inclusiv in Franța, publicul este indignat. Doar in Romania, acest sistem de pensii este consolidat de PSD. Peste 1,8 miliarde de euro platesc contribuabilii romani in 2018 pentru sistemul…

- Romania se poate baza pe sprijinul Frantei pentru succesul primei sale presedintii la Consiliul Uniunii Europene, a declarat, joi, la Bucuresti, ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau roman, Teodor Melescanu.Seful…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, pe ministrul pentru Europa si Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, context in care a punctat importanta pe care Romania o acorda aderarii la spatiul Schengen si speranta ca Franta va sprijini o decizie in acest sens. "Presedintele…