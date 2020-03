Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Apple inchise din cauza virusului COVID-19 nu se vor mai deschide in 27 martie, asa cum transmisese initial compania americana potrivit news.ro.In urma cu cinci zile, Apple anunta ca-si inchide magazinele din intreaga lume, cu exceptia Chinei, pentru a evita raspandirea virusului…

- Mai multe state africane au decis, duminica, inchiderea frontierelor pentru toti cetatenii din tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus și au suspendat numeroase zboruri, ca masuri impotriva raspandirii noului virus.

- Ziarul Unirea Strazile și trotuarele din Alba Iulia vor fi stropite cu solutie dezinfectanta pe baza de clor, ca noua masura de preventie impotriva virusului COVID-19 Ca o noua masura de preventie impotriva virusului COVID-19, administratia publica locala din Alba Iulia ar putea luat hotararea ca incepand…

- RAT Craiova a transmis, in contextul actual și deciziile luate la nivel național pentru a preveni raspandirea virusului Covid-19, ca va fi suplimentat numarul mijloacelor de transport in comun pe traseele craiovene. Pentru a evita aglomerarea in mijloacele de transport in comun, chiar daca școlile sunt…

- Aceste masuri sunt luate, in primul rand pentru a-i proteja pe ei, pe membrii familiilor lor, dar și pe restul populației. Romanii care se intorc din Italia, tara unde Coronavirusul face ravagii, au obligatia sa respecte cu strictețe regulile impuse de autoritatile din tara, inca de la granita! Aceste…

- Libertatea publica Decizia nr. 208/04.03.2020, semnata de Andi Nodiț, managerul Spitalului Bagdasar-Arseni din Capitala, prin care “se interzice comunicarea publica” legata de COVID-19.Raspandirea COVID-19 in Romania a fost intampinata de mai multe filtre ale informației. Daca, printr-un document semnat…

- Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei doar doi pacienți mai sunt purtatori ai virusului. Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus, barbatul din județul Gorj, a fost declarata vindecata dupa ce doua teste, efectuate la un interval de 24 de ore…

- Critici dure in adresa ministrului Sanatatii. Fractiunea parlamentara PAS crede ca Viorica Dumbraveanu nu a reactionat corespunzator si prompt dupa raspandirea virusului COVID -19 in Europa, in special in Italia.