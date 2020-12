Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare ruse au indemnat astazi persoanele care se vaccineaza anti-Covid sa se abtina de la consumul de alcool 56 de zile, transmite agentia EFE, citata de agerpres . „Doua saptamani inainte de imunizare (prima doza de vaccin – n.r.) trebuie categoric sa nu se consume (alcool). Formarea…

- Ungaria a anunțat ca va primi un prim eșantion din vaccinul rusesc Sputnik V intr-o saptamana și jumatate, fiind primul stat membru al Uniunii Europene care iși anunța intenția de a obține vaccinul anti-Covid fabricat in Rusia, informeaza Financial Times, potrivit Mediafax.

- Rusia a raportat miercuri un numar record de decese provocate intr-o singura zi de noul coronavirus, 346, ceea ce ridica bilantul oficial al victimelor COVID-19 din aceasta tara la 27.000, potrivit presei de stat, informeaza DPA.

- In total, 26.589 de persoane au murit in Rusia din cauza coronavirusului. Rata de mortalitate condiționata a bolii a scazut la 1,72%, rezulta din datele oficiale. In timpul zilei, 47 de pacienți au murit la Sankt Petersburg, 16 in regiunea Voronezh, 14 in regiunea Moscovei, 11 in regiunea Nijni Novgorod,…

- Rusia a inceput productia celui de-al doilea vaccin anti-Covid-19, EpiVacCorona, dezvoltat la centrul de cercetari Vektor, a informat marti Anna Popova, responsabila in cadrul Agentiei sanitare ruse (Rospotrebnadzor), scrie agerpres . Este vorba de al doilea vaccin care intra in faza de productie, dupa…