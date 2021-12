Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Anthony Fauci spune ca oamenii nu au nevoie de un „booster specific” pentru a lupta cu varianta Omicron a coronavirusului in acest moment, scrie Business Insider. „In acest moment, nu este nevoie de un booster specific variantei”, a declarat Fauci, directorul Institutului Național de Alergie…

- Doua doze de vaccin Pfizer-BioNTech ofera o protecție de 70% impotriva spitalizarii in Africa de Sud in ultimele saptamani, potrivit unui studiu de amploare privind impactul potențial al variantei Omicron, relateaza Reuters.

- Un studiu realizat in conditii reale privind impactul potential al Omicron a aratat ca vaccinarea cu doua doze de vaccin Pfizer-BioNTech contra Covid-19 pare sa fi oferit o protectie de 70% impotriva spitalizarii in Africa de Sud in ultimele saptamani, potrivit Reuters.

- A treia doza de vaccin impotriva noului coronavirus (doza booster) ofera o protectie de 70-75% impotriva formei usoare de COVID provocate de varianta Omicron, a anuntat vineri Agentia de securitate sanitara din Marea Britanie.

- A treia doza de vaccin impotriva noului coronavirus (doza booster) ofera o protectie de 70-75% impotriva formei usoare de COVID provocate de varianta Omicron, a anuntat vineri Agentia de securitate sanitara din Marea Britanie.

- Noua varianta are multe mutații in comun cu Omicron standard, dar ii lipsește o modificare genetica speciala care sa permita testelor PCR de laborator sa fie folosite ca mijloc de semnalare a cazurilor probabile de infectare, conform The Guardian .Varianta este inca detectata ca virusul coronavirus…

- In urma rezultatelor preliminare ale primelor teste, prelevate de la doua dintre cele trei persoane testate, exista o suspiciune inalta pentru varianta Omicron, a virusului SARS-CoV-2, conform Ministerului Sanatații. „Procesul de secvențiere a genomului pentru tulpina OMICRON se realizeaza in mai multe…

- Marea Britanie a înregistrat al treilea caz de infectare cu noua varianta de coronavirus Omicron, a anunțat duminica Agenția britanica de securitate sanitara, adaugând ca persoana, care nu mai este în Marea Britanie, fusese într-o calatorie în Africa de Sud, relateaza Reuters.…