Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, la ora 06:50, s-a produs un seism cu magnitudinea de 5,4 pe scara Richter, care nu s-a resimțit doar in Romania, ci și in Chișinau. Marcel Pavel a povestit cum a trait acest moment.

- Moartea lui Takeoff a intristat o lume intreaga, fiind un artist cu milioane de fani in intreaga lume. Felul in care a trecut in neființa i-a intrigat pe mulți oameni, printre care și Speak. Artistul și-a exprimat parerea despre moartea lui pe rețelele de socializare.

- Doua activiste de mediu au distrus o pictura semnata Van Gogh in valoare de 80 de milioane de dolari. Cele doua tinere au facut acest gest in semn de protest, iar asta le va duce direct in fața instanței. Incidentul s-a petrecut in Marea Britanie, la Galeria Naționala. Momentul a fost filmat și urcat…

- Flick este unul dintre barbații cei mai activi pe rețelele de socializare, avand o relație foarte apropiata cu fanii sai. Daca de cand a devenit tata, și-a obișnuit urmaritorii cu fotografii cu fetița pe care o are cu Denisa Filcea, acum fostul om de radio și-a speriat fanii. Acesta le-a aratat urmaritorilor…

- FOTO ȘTIREA TA| Cum s-au trezit doi tineri din Alba cu contul de Instagram spart: Tentativele de phishing, tot mai dese pe rețelele de socializare FOTO ȘTIREA TA| Cum s-au trezit doi tineri din Alba cu contul de Instagram spart: Tentativele de phishing, tot mai dese pe rețelele de socializare Doi tineri…

- Tyson Fury (34 de ani), de doua ori campion mondial la categoria grea, a anunțat pe contul personal de Instagram ca varul sau, Rico Burton, a fost injunghiat mortal in fața unui pub din Manchester, duminica dimineața. Rico, in varsta de 31 de ani, ar fi fost injunghiat in gat, in fața unui bar din Altrincham,…

- Un celebru afacerist s-a trezit cu conturile de pe rețelele de socializare blocate! Este vorba de cvadruplul campion mondial de kickboxing Andrew Tate, care are mari probleme. Conform unor informații, ar fi fost interzis de giganți ai rețelelor de socializare. Controversatul influencer a fost anterior…

- Au trecut trei ani de la dispariția Luizei Melencu, dar și a Alexandrei Maceșanu, iar nici pana in ziua de astazi nu se știe cu exactitate ce s-a intamplat cu cele doua fete, daca intr-adevar au fost ucise de Gheorghe Dinca sau daca tot ceea ce el a afirmat a fost un plan pentru a acoperi dispariția…