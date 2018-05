Stiri pe aceeasi tema

- O firma de specialitate va efectua un studiu privind dezvoltarea spatiului din zona centrala a Iasului, delimitat de strazile Anastasie Panu, Elena Doamna si Grigore Ghica Voda. Aceasta este solutia la care s-a ajuns astazi, dupa mai bine de trei ore de dezbateri publice. In zona exista o suprafata…

- Primaria Municipiului Dej continua in aceasta perioada intervențiile la spațiile verzi. In acest sens s-a intervenit la instituțiile de invațamant, locurile de joaca in cartierul 1 Mai și zona centrala prin cosirea ierbii, toaletarea gardului viu, repararea bancilor din jurul blocurilor și ecologizarea…

- Dieta cu coji de banane. Lupta cu kilogramele in plus poate lua sfarsit dupa ce multe diete nu au functionat din cauza faptului ca fiecare organism este diferit. Daca inca te intrebi cum sa devii supla inainte de sezonul estival, incearca dieta cu coji de banane.

- Autoritațile locale din Targu Jiu incep dezinsecția in parcurile și spațiile verzi din municipiu. Autoritațile locale din Targu Jiu incep lupta impotriva insectelor. Parcurile și spațiile verzi din municipiu vor trece, in perioada urmatoare, printr-un amplu proces de dezinsecție. Acțiunea ...

- Mormane de gunoaie stau aruncate, duminica, pe spațiile verzi, langa parcari și trotuare, in cartierul ”Lumea Noua” din Alba Iulia, aproape de magazinul Dedeman. ”Unora chiar nu le place curațenia…”, a scris, duminica, cel care a postat fotografiile pe Facebook. ”In cartierul din fața magazinului Dedeman…

- Inteligenta poate fi evaluata, de acum, cu ajutorul unui simplu test ADN Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a…

- Cetatenii sunt invitati sa isi exprime parerea cu privire la aceste proiecte. „Toate recomandarile formulate in cadrul dezbaterii vor fi inaintate Consiliului Local al Municipiului Arad” – se arata intr-un comunicat al Primariei. Cele doua proiecte de hotarari pot fi studiate la Serviciul Relatii cu…

- In conformitate cu prevederile HCL nr. 184 2013 privind imbunatatirea activitatilor de gospodarire, protectia mediului, intretinere si infrumusetare a municipiului Constanta, aducem la cunostinta publica faptul ca reprezinta o obligatie permanenta a tuturor persoanelor fizice si juridice de a asigura…