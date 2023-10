Sparanghel cu parmezan la cuptor – rețetă dietetică Sparanghel la cuptor cu parmezan este o rețeta rapida și perfecta pentru cei care vor sa scape de kilogramele in plus. Rețeta de sparanghel la cuptor cu parmezan este saraca in calorii, o porție avand doar 271 kcal, și este gata in doar 35 de minute.Sparanghel cu parmezan la cuptor Ingrediente sparanghel cu parmezan la cuptor:600 g varfuri de sparanghel400 g cartofi taiați cuburi400 g roșii cherry10 g usturoi, taiat felii7 g ulei de masline50 g parmezan rasdupa gust sare, piper și ierburi aromaticeMod de preparare:Așezați legumele cu cartofii și usturoiul pe o tava de copt acoperita cu hartie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

