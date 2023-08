Spaniolii lui Dinamo trag tare la recuperare: ce probleme au

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo va juca meciul de Cupa cu Metaloglobus, din play-off-ul competiției, pe 29 august de la ora 19:00. Meciul cu Metaloglobus se va disputa la Targoviște, pe arena „Eugen Popescu”, a anunțat azi clubul. Partida e programata intre duelurile „cainilor” din campionat, 1-1 cu Petrolul și vinerea viitoare…

- Dinamo a remizat acasa cu Petrolul, 1-1, intr-un meci marcat de erori personale și de gazonul foarte prost de pe „Arcul de Triumf”. A fost un duel sold out, la care au asistat 6.200 de persoane. „Cainii” au ajuns la al patrulea meci fara infrangere in Superliga și merg vineri in Giulești, pentru un…

- Dinamo va juca meciul de Cupa cu Metaloglobus, din play-off-ul competiției, pe 29 august de la ora 19:00. Partida e programata intre duelurile „cainilor” din campionat, sambata cu Petrolul și vinerea viitoare cu Rapid. Daca partida cu Petrolul va fi pe „Arcul de Triumf”, iar cea cu Rapid pe Giulești,…

- Rapid a pierdut derby-ul cu Petrolul, 0-2 in Giulești, iar galeria a rabufnit la adresa lui Bergodi și a lui Daniel Niculae. Președintele clubului a dat insa asigurari ca pentru moment niciun scaun nu se clatina. Citește și: Valeriu Iftime anunța inlocuirea lui Marius Croitoru: „Suta la suta numesc…

- Rapid a suferit a doua infrangere la rand in SuperLiga, 0-2 cu Petrolul, spre dezamagirea conducerii și a fanilor. Dupa 1-2 cu FC Voluntari, Rapid a pierdut și pe teren propriu, la capatul unui joc extrem de modest al formației lui Cristiano Bergodi. Iar Dan Șucu pare ca nu ințelege ce se intampla la…

- Au trecut șase zile de la frumosul succes al FC Petrolul in dauna campioanei en-titre, FCV Farul Constanța, scor: 3-2, și cu imaginile de-atunci, gata sedimentate, dar și cu entuziasmul departe de a se fi domolit, am tot cautat sa ințeleg cat mai bine cum de s-a caștigat. Mai precis, cum a fost posibil…

- LPF a anunțat programul etapei a șasea din SuperLiga. Derby-ul local U Cluj - CFR Cluj va inchide runda luni, 21 august, la ora 21:30. Etapa a șasea va incepe vineri, 18 august, cu meciul Petrolul - FCU Craiova, și se va intinde pe parcursul a patru zile, cu cate doua partide pe zi. Runda propune dueluri…

- Ieri, 17 iunie 2023, la sala Luceafarul, din București, a avut loc o festivitate organizata de Liga Profesionista de Fotbal cu prilejul premierilor pentru trecuta ediție de campionat. Au fost aleși drept „cel mai bun jucator” – Denis Alibec (Farul), „cel mai bun antrenor” – Gheorghe Hagi (Farul), „golgheterul…