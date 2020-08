Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor de COVID, la sfarsitul lunii iunie, era de aproximativ 4.500, iar in momentul de fata a crescut spre 5.800, unul mult mai mare decat cel al statelor vecine, care au apelat la masuri restrictive mai dure, dar chiar si procentual este mai mic decat al celor mai afectate state europene,…

- Intr-un acord cu compania de biotehnologie Moderna din Cambridge, Massachusetts, anuntat in aceasta saptamana, agentiile federale au negociat plati in scadere. Astfel, Moderna va primi 1,5 miliarde de dolari daca vaccinul la care lucreaza va fi aprobat de autoritatile de reglementare pana pe 31 ianuarie…

- Aceasta greseala, care a provocat o mare controversa la nivel national, survine in momentul in care guvernul german se declara tot mai ingrijorat de cresterea numarului de cazuri pozitive din tara in urma relaxarii vigilentei unei parti a populatiei. "A existat un derapaj, un mare derapaj",…

- Societatea spaniola de epidemiologie a cerut inca din luna iunie interzicerea fumatului in spatiul public, intrucat fumatorii care sunt infectati si asimptomatici pot emite picaturi sau aerosoli care contin virusul. Riscurile in cazul fumatorilor sunt amplificate si de manipularea mai frecventa a…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, turneul Mutua Madrid Open 2020, care trebuia sa aiba loc intre 12 și 20 septembrie, a fost anulat. Anunțul a fost facut, marți, de catre organizatorii turneului din capitala Spaniei care este patronat de catre miliardarul roman Ion Țiriac. "Cu parere de rau, WTA și…

- Rusia a demarat, miercuri, studiile clinice ale primelor sale doua prototipuri de vaccinuri impotriva COVID-19. Autoritațile ruse le testeaza pe oameni, mai exact pe doua grupuri de cate 38 de voluntari fiecare.

- Noua cetațeni moldoveni au murit departe de casa din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinau, 3 conaționali au decedat in Italia, cite 2 in Marea Britanie și Germania și cite unul in Spania și Irlanda. {{443539}}O parte dintre ei au fost incinerați…

- Ministerul spaniol al Sanatatii a anuntat luni, pentru ultimele 24 de ore, o noua scadere a numarului contaminarilor de Covid-19 si zero decese.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 71 de noi cazuri, depistate prin teste PCR. Fata de intervalul precedent, numarul a scazut cu 25. Citește…