Spania se confruntă cu cel mai ridicat val de căldură din această perioadă a anului din ultimii 20 de ani, spun meteorologii Spania se confrunta cu un val de caldura cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Este cel mai ridicat val de caldura din aceasta perioada a anului din ultimii 20 de ani, scrie cotidianul La Nacion. Vanzatorii de evantaie au facut afaceri bune sambata in orasul Sevilia, in sudul tarii, in timp ce Spania a fost cuprinsa de cel mai cald val de caldura din perioada de dinaintea verii din ultimii 20 de ani. Temperaturile au atins sambata 40 C in valea Guadalquivir din Sevilla și in orașul Cordoba din apropiere, a anunțat biroul național de meteorologie AEMET. Temperaturile ar putea creste pana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

