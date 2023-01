Stiri pe aceeasi tema

- Spania și Danemarca se intalnesc in prima semifinala de la Campionatul Mondial de handbaș masculin din Polonia și Suedia. Spania a trecut dramatic de Norvegia in sferturi, dupa 4 reprize de prelungiri, in timp ce Danemarca a zdrobit Ungaria

- Numarul de falimente si insolvente declarate in 2022 a crescut cu pana la 30% in Polonia, releva ultimul raport Coface, potrivit Warsaw Voice, citat de Ziarul Financiar. Iar in 2023 situatia ar putea fi si mai sumbra.

- O analiza a lui Valeri Gerasimov, șeful Statului Major rus, aduce printre elementele subliniate ca Romania tace și face in razboiul din Ucraina. Seful Statului Major rus, Valeri Gerasimov, a indicat care este obiectivul Armatei: cucerirea Donetkului, regiunea de est care este scena unor lupte aprige,…

- Aceleași surse citate de Realitatea Plus au indicat faptul ca alerta s-a dovedit a fi falsa pentru ca in plic se afla o substanța inofensiva, cel mai probabil zahar combinat cu bicarbonat de sodiu.Poliția franceza a descins la sediul ambasadei Romaniei, a blocat activitatea și a oferit personalului…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat transpunerea in dreptul european a impozitarii minime de 15% a profiturilor multinationalelor, dupa retragerea boicotului Ungariei si Poloniei, o masura care urmeaza sa intre in vigoare peste un an, la 31 decembrie 2023, anunta comisarul…

- Aceleași surse citate de Realitatea Plus au indicat faptul ca alerta s-a dovedit a fi falsa pentru ca in plic se afla o substanța inofensiva, cel mai probabil zahar combinat cu bicarbonat de sodiu.In ultimele saptamani zeci de colete suspecte au fost trimise la misiunile ucrainene din 15 țari, in ceea…

- Site-ul turistic European Best Destination a lansat timp de 10 zile un vot electronic cu tema Best Christmas Market 2023. Craiova a ocupat podiumul, cu poziția a treia dupa Budapesta, Ungaria și Gdansk, Polonia. Craiova a surclasat orașe europene precum: Viena-Ausria; Bruxelles -Belgai, Koln-RFG, Praga-Cehua,…

- Fanii din Statele Unite(SUA) și-au sarbatorit avansarea echipei in faza eliminatorie de la Cupa Mondiala, dupa o victorie cu 1-0 in fața Iranului, marți (29 noiembrie). Victoria cu 1-0 a Statelor Unite inseamna ca echipa Iranului a ieșit acum din competiția de la Cupa Mondiala, potrivit Reuters. Golul…