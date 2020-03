Stiri pe aceeasi tema

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania au raportate…

- Spania și-a batut duminica recordul de sambata, cand autoritațile au anunțat o creștere cu 1.500 de cazuri in 24 de ore. Spania este cel mai afectat stat din Europa dupa Italia, iar potrivit bilanțul ultimului bilanț exista 7.753 de cazuri detectate și 288 de persoane decedate din cauza Covid-19.…

- Aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in intreaga lume, cu un total de 142.539 de cazuri confirmate, a anuntat sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform EFE preluat de agerpres. Dintre cele 9.769 de cazuri noi, aproape 7.000…

- In detaliu, in Italia au fost inregistrate 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 de noi cazuri de contaminare intr-un interval de 24 de ore, si 827 de decese in total, in Spania s-au inregistrat 2.128 cazuri (506 noi cazuri) si 47 de decese, in Franta 1.784 cazuri (178 noi cazuri) si 33 de decese, in…

- Italia a inregistrat 36 de noi decese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul sa ajunga la 233 de morti. Numarul persoanelor infectate in Italia pana acum cu Covid-19 este 5.883, potrivit cifrelor prezentate sambata, informeaza AFP, conform news.ro.De la inceputul…

- Italia a inregistrat 36 de noi deecese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul sa ajunga la 233 de morti. Numarul persoanelor infectate in Italia pana acum cu Covid-19 este 5.883, potrivit cifrelor prezentate sambata, informeaza AFP.

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- Croatia si Austria au confirmat marti primele cazuri de infectare cu Covid-19. In cazul Croatiei, este vorba despre o persoana tanara, care prezinta simptome usoare. Austria a raportat doua cazuri in regiunea Tirol.