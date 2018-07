Spania: Protest masiv mpotriva Uber Șoferii de taxi din intreaga Spania s-au alaturat unei greve impotriva companiilor de tipul Uber, cerand guvernului sa limiteze numarul, potrivit BBC. Sindicatele de taxi doresc ca guvernul sa aplice o lege care sa permita obținerea unei singure licențe pentru Uber la un numar de 30 de licențe de taxi. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferii nemultumiti de preturile ridicate la carburanti au iesit sambata, 23 iunie, la o noua actiune de protest. Acestia si-au parcat automobilele in Piata Marii Adunari Nationale, transmite IPN.

- In aceste clipe in Piața Marii Adunari Naționale automobiliștii se aduna la un nou protest care cer ieftinirea carburanților. Șoferii și-au parcat mașinile in fața Guvernului și cer autoritaților sa elimine accizele la importul produselor petroliere.

- O familie de romani a talharit șoferii, pe o autostrada din Spania. Mama, tatal și fiul lor au fost arestați, dupa ce au dat 15 lovituri, prefacandu-se mereu ca s-au ratacit. Jafurile au fost comise pe autostrada A7 și in parcarile de pe șoseaua de mare viteza, in zona orașului Alicante. Polițiștii…

- O manifestatie de sustinere a conservarii Rosiei Montane este anuntata pentru vineri, in Piata Universitatii din Capitala, dupa ce Guvernul ar fi oprit procedura de includere a zonei in patrimoniul UNESCO, fara dezbatere publica sau anunt prealabil. De asemenea, aproape 4.000 de oameni au semnat…

- Mii de palestinieni au inceput luni un protest in Gaza și Cisiordania, in ziua inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim, la care participa oficiali americani, printre care fiica lui Donald Trump, Ivanka. Tensiunea este maxima și in Orașul Sfant.

- Mii de palestinieni au început luni un protest în Gaza, în ziua inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim, la care participa oficiali americani, printre care fiica lui Donald Trump, Ivanka.

- In Germania, este nevoie de nu mai putin de 600 de soferi/manipulanti bagaje si manipulanti bagaje in aeroport. Sectorul mecanic ofera locuri de munca pentru sudori, lacatusi, electricieni si instalatori. In domeniul HORECA este nevoie de personal servire la bar, bucatari, commis de partie,…

- Soferii de autobuz din Okayama, Japonia, au adoptat o forma neobisnuita de a-si arata nemultumirile. Desi practic acestia se afla in greva, acestia continua sa respecte calendarul rutelor in timp ce refuza sa primeasca bani de calatorie de la pasageri, scrie Japan Today.