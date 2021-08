Spania: Lanţ uman după moartea prin asfixiere cu nitraţi a milioane de peşti Zeci de mii de persoane au format sambata un lant uman pe tarmul Marii Minore, o laguna sarata din Murcia, in sud-estul Spaniei, unde mai multe tone de peste au murit ca urmare a poluarii cu nitrati folositi in agricultura, informeaza AFP. Sursa foto: (c) Noelia Arroyo/Twitter Imaginile cu pestii morti ca urmare a lipsei de oxigen cauzate de aceasta poluare au aparut in toata presa spaniola si au traumatizat opinia publica.



