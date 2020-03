Stiri pe aceeasi tema

- "Scolile si universitatile iraniene vor ramane inchise pana la sfarsitul anului iranian", a declarat ministrul Sanatatii, Said Namaki, citat de Agerpres. Pe 19 martie incep celebrarile dedicate Anului Nou persan care dureaza anul acesta pana pe 3 aprilie. Universitatile au fost deja inchise…

- Italia inchide școlile și universitațile din țara pana la mijlocul lunii martie din cauza raspandirii alarmante a infecțiilor cu coronavirus, a declarat astazi ministra Educației din Italia, Lucia Azzolina, scrie Rai News .

- Virusul ucigas din China continua sa faca noi victime. Dupa ce pe teritoriul Italiei au fost confirmate mai multe cazuri, Guvernul italian a luat hotararea de a inchide toate scolile timp de zece zile.

- Decizie drastica in Italia, generata de epidemia de coronavirus. Guvernul Italiei a decis, miercuri, in urma unei sedinte, inchiderea tuturor scolilor si a universitatilor de pe teritoriul tarii. Masura intra in vigoare de maine si este valabila pana pe 15 martie, scrie BBC News.Decizia executivului…

- Noi masuri in Italia pentru a preveni raspandirea coronavirusului, dupa ce 79 de oameni au murit infectați cu Covid-19 in Peninsula. Astfel, școlile și universitațile au fost inchise, anunța presa italiana.

- Guvernul italian a decis, miercuri, sa inchida toate școlile și universitațile din țara pana la jumatatea lunii martie, din cauza epidemiei de coronavirus. Italia este cea mai afectata țara din Europa de...

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a cerut joi tuturor gradinitelor, scolilor elementare si liceelor la nivel national sa inchida incepand de luni pana dupa vacanta de primavara a elevilor, care de obicei se incheie la inceputul lunii aprilie, scrie publicatia The Japan Times.