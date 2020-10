Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a impus carantina in Madrid si in zonele inconjuratoare pentru ca in regiune se inregistreaza o crestere alarmanta a numarului de infectari cu COVID-19. Autoritațile regionale nu sunt de acord cu decizia și se gandesc sa o conteste in instanța. Miercuri, Guvernul a votat in majoritate…

- Mai mult de un milion de locuitori din regiunea Madrid nu mai au voie sa iasa din cartierele lor decat din motive bine intemeiate, dupa ce autoritațile au extins restricțiile adoptate pentru limitarea raspandirii coronavirusului.Incepand de luni dimineata, 167.000 de persoane nu mai pot sa iasa din…

- Guvernul regional de la Madrid a cerut, luni, ajutorul Armatei in lupta cu coronavirusul in capitala spaniola unde autoritațile locale au ordonat o carantina parțiala in unele cartiere mai sarace, provocand proteste, relateaza Reuters. In primul val al pandemiei din martie-aprilie, Spania a mobilizat…

- Opt milioane de elevi s-au intors la cursuri in peste 28.000 de scoli si licee din Spania. Autoritatile au angajat zeci de mii de profesori si au stabilit un protocol clar in cazul imbolnavirii cu COVID-19, Prima saptamana a adus deja primele infectari in randul profesorilor si elevilor, scrie Mediafax.

- Numarul cazurilor de coronavirus a atins sau a depasit cifrele din perioada carantinei în Europa de Vest. Autoritatile sanitare din Franta au raportat 8.975 de cazuri noi, vineri, stabilind un nivel record al infectiilor zilnice de când boala a început sa se raspândeasca în…

- Numarul mare de noi infectari cu virusul SARS-CoV-2 din ultimele doua luni a plasat Romania pe locul doi in topul statelor de pe continentul European, dupa Rusia, unde noul coronavirus face cele mai mari ravagii in randul polpulatiei. Autoritatile din Romania recunosc ca exista o mare presiune pe sistemul…

- Creste numarul noilor infectari in Italia si Spania. Autoritațile spaniole depun eforturi sa izoleze tot mai numeroasele focare de infectie aparute dupa ridicarea restrictiilor cu o luna in urma. In Italia, doua romance venite cu autocarul din Romania au depistate pozitiv.

- Un nou record de cazuri de infectare cu noul coronavirus a fost atins asazi la nivel național. Peste 1000 de persoane au fost depistate pozitive COVID-19 in ultimele 24 de ore. La nivel județean, Gorjul a depașit pragul de 600 de cazuri. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat astazi la ora 13:00…