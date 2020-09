Guvernul de stanga spaniol a adoptat marti un proiect de lege destinat sa repare prejudiciile suferite de victimele Razboiului Civil si ale dictaturii generalului Franco, in special prin finantare publica a exhumarilor in gropile comune pentru identificarea persoanelor disparute fortat, relateaza AFP.



Potrivit estimarilor unor istorici si asociatiilor victimelor, peste 100.000 de persoane disparute s-ar afla in astfel de gropi comune.



Acest proiect de lege privind 'memoria democratica' va face din cautarile celor disparuti o 'responsabilitate a statului',…